WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом

В США суточные цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией выросли вдвое за неделю. Об этом во вторник сообщила газета Wall Street Journal, проанализировав статистику Университета Джонса Хопкинса.

Если на прошлой неделе средний показатель новых случаев в день составлял около 11,3 тысячи, то сейчас он достиг 23 тысяч, сообщает РИА Новости. Предполагается, что причиной стала отмена ряда ограничений в стране, а также доминирование в США штамма "дельта" и период отпусков и поездок на фоне замедления темпов вакцинации. Рост числа случаев COVID-19 происходит по всей стране. Однако особенно всплеск ощутим в Калифорнии, Нью-Йорке, Юте, Алабаме и на Аляске.

По официальным данным, в США полностью вакцинированы от коронавируса 58,8% взрослого населения. По данным Wall Street Journal, подавляющее большинство заболевших и скончавшихся от коронавируса в последнее время - это те, кто не делал прививку.

Ранее главный инфекциониста США Энтони Фаучи спрогнозировал, что в США скоро будет наблюдаться резкое увеличение числа случаев высокоинфекционного дельта-варианта COVID-19 в районах с низким уровнем вакцинации. По словам Фаучи, из почти 10 тысяч американцев, которые умерли от коронавируса в июне, около 99,2 процента не были вакцинированы.