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Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни

Новости
    15.07.2021, 18:30
Текст:   Олег Усков

Французская актриса и певица Жанна Рене Денёв, более известная как Рене-Жанна Симоно, скончалась 11 июля на 110-м году жизни в Париже.

Об этом сообщает Le Gigaro со ссылкой на подтверждение от семьи артистки.

Жанна Рене родилась 10 сентября 1911 года в Гавре. В театре Odéon дебютировала уже в 1918 году, то есть в возрасте семи лет, далее зарекомендовав себя как важная театральная актриса, посвятившая "Одеону" три десятилетия жизни. Симоно - это псевдоним Рене, который она позаимствовала у оперного певца, друга семьи, ставшего ее крестным отцом.

Рене Симоно была одной из первых французских актрис, занявшихся дубляжом американских фильмов во Франции с конца 20-х годов прошлого века. В частности, ее голосом говорили Оливия де Хэвилленд, Сильвия Сидни, Джинн Крейн, Джуди Гарленд, Донна Рид и Эстер Уильямс.

Рене была замужем за актером Морисом Дорлеаком, родив от него трех дочерей - актрис Катрин Денёв и Франсуазу Дорлеак, а также Сильвию. Внуки - актеры Кристиан Вадим и Кьяра Мастроянни. Морис Дорлеак умер в 1979 году на 79-м году жизни.

Похоронят артистку в семейном склепе.

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