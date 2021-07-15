Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни

Французская актриса и певица Жанна Рене Денёв, более известная как Рене-Жанна Симоно, скончалась 11 июля на 110-м году жизни в Париже.

Об этом сообщает Le Gigaro со ссылкой на подтверждение от семьи артистки.

Une pensée pour Renée Simonot, maman de Catherine Deneuve et doyenne des comédiennes françaises, décédée dimanche dernier à l'âge de 109 ans.

Elle était née 6 ans avant Jean-Pierre Melville… pic.twitter.com/5Npmm3Xhpo — Jean-Pierre Melville (@JePMelville) July 15, 2021

Жанна Рене родилась 10 сентября 1911 года в Гавре. В театре Odéon дебютировала уже в 1918 году, то есть в возрасте семи лет, далее зарекомендовав себя как важная театральная актриса, посвятившая "Одеону" три десятилетия жизни. Симоно - это псевдоним Рене, который она позаимствовала у оперного певца, друга семьи, ставшего ее крестным отцом.

Рене Симоно была одной из первых французских актрис, занявшихся дубляжом американских фильмов во Франции с конца 20-х годов прошлого века. В частности, ее голосом говорили Оливия де Хэвилленд, Сильвия Сидни, Джинн Крейн, Джуди Гарленд, Донна Рид и Эстер Уильямс.

Рене была замужем за актером Морисом Дорлеаком, родив от него трех дочерей - актрис Катрин Денёв и Франсуазу Дорлеак, а также Сильвию. Внуки - актеры Кристиан Вадим и Кьяра Мастроянни. Морис Дорлеак умер в 1979 году на 79-м году жизни.

Похоронят артистку в семейном склепе.