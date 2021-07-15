Постановление главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13 июля 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Архангельской области Р.В. Бузинов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Архангельской области расценивается как неблагополучная.

Показатель заболеваемости в Архангельской области составил 6 463,7 на 100 тысяч населения, что выше показателя заболеваемости в Российской Федерации на 63,3% (3 958,3). Индекс распространения инфекции (Rt) на 12.07.2021 составил 1,06. По данным эпидемиологического анализа среди совокупного населения с 23 по 27 неделю наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За 27 неделю зарегистрировано 1511 случаев, показатель заболеваемости составил 139,6 на 100 тысяч совокупного населения. Отмечаются очаги заболеваемости в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, с целью достижения показателей вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от совокупного населения, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктом 18.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65, приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Архангельской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- работники медицинских организаций;

- работники образовательных организаций, в том числе образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного и дополнительного профессионального образования;

- работники организаций социального обслуживания;

- работники предприятий общественного питания;

- члены экипажей рыбопромысловых судов;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, установленную пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 01.08.2021 организовать проведение профилактических прививок сотрудникам (работникам, проживающим, обучающимся) первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников (работников, проживающих, обучающихся) по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" (письмо Минздрава России от 20.02.2021 № 1/И/1-1221), стандартной операционной процедурой "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (письмо Минздрава России от 21.01.2021 № 1/И/1-332), инструкцией Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), инструкциями по медицинскому применению иных вакцин против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Правительству Архангельской области, главам муниципальных образований Архангельской области обеспечить контроль соблюдения государственными и муниципальными организациями требований настоящего постановления.

5. Министерству здравоохранения Архангельской области определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления.

6. Начальникам оперативных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Архангельской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Архангельской области Р.В.Бузинов







