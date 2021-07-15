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15.07.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ ищет новых работников: обещаны 50 тысяч рублей "подъемных"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ сообщил о введении новых программ трудоустройства, согласно которым новым кадрам рабочих профессий положены "подъёмные": их размер определяется категорией нового кадра.

Фото: www.drom.ru
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Так, 50 000 рублей могут получить уже действующие работники завода или его дочерних обществ, которые до 23 июля переведутся в производство автомобилей на платформе B0 на вакансии рабочих и мастеров.

"Подъёмные" в размере 20 000 рублей положены тем, кто демобилизовался в этом году. Для их получения необходимо устроится на завод до 16 августа.

Совершеннолетние выпускники и студенты колледжей в праве рассчитывать на рабочее место с составлением индивидуального плана обучения.

Ранее "РГ" рассказывала об акции "Приведи друга", которая предполагает вознаграждение в размере 10 000 рублей как тому, кто устроил на завод новый кадр, так и "новобранцу".

#Lada