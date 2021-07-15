Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.07.2021,  
09:53
Текст:  Алексей Брусилов

Боевая карьера: как танки ИС-3 проявили себя в ближневосточных войнах

Советские тяжелые танки ИС-3 после Великой Отечественной войны поставлялись дружественным Советскому Союзу странам. Например, их получили сухопутные войска Ирака, Сирии и Египта. Всего было направлено около 170 машин.

Причем более сотни единиц такой боевой техники досталось египтянам. Вооруженные ими части приняли участие в июньской войне 1967 года. Как оказалось, броня "троек" способна выдерживать попадания 90-мм бронебойных снарядов, выпущенных орудиями M48 Patton американского производства.

Тем не менее военная удача была на стороне израильтян, которым удалось разгромить мощную синайскую группировку противника и заполучить большое количество трофеев.

В числе множества различных танков удалось захватить более 70 таких ИС-3, причем почти половина из них были в исправном состоянии. После чего эти машины успели немного послужить уже новым владельцам.

Как, например, танк, сфотографированный на линии Бар-Лева, сооруженной в конце 60-х годов на восточном берегу Суэцкого канала.

Фото: Алексей Мальгавко \ РИА Новости
Знаменитые ЗСУ-23-4 "Шилка" обретают новую жизнь во Вьетнаме

У боевой машины, по всей видимости, были демонтированы 520-сильный двигатель и трансмиссия, а вместо них размещен дополнительный запас 122-мм артиллерийских снарядов.

Именно в качестве неподвижных огневых точек ИС-3 встретили октябрь 1973 года, когда ударные соединения египтян форсировали канал и смогли полностью сокрушить данный оборонительный рубеж.

Этот конфликт на Ближнем Востоке стал последним эпизодом в боевой карьере этих танков, хотя из армии Египта, по некоторым данным, их полностью вывели лишь в начале 80-х годов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Сергей Шойгу проверил, как выпускают вертолеты Ми-28НМ 14.07.2021
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео 11.07.2021
38-й НИИИ бронетанкового вооружения и техники отметил 90-летний юбилей 10.07.2021
Израиль
Фото: Михаил Сорокин/ТАСС
Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 14.07.2021
Израильские солдаты станут невидимыми для тепловизоров 02.07.2021
Израиль представил ракету "Морской разрушитель" 01.07.2021
Египет
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 14.07.2021
Применение реактивных установок по надводным целям показали на видео 06.07.2021
Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами 12.04.2021