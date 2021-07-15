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15.07.2021 13:59
Рубрика: В мире

До 19 увеличилось количество жертв наводнения в Германии

Текст: Александр Саможнев
В результате сильных штормов и наводнения, вызванного циклоном "Бернд", в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии погибли, по меньшей мере, 19 человек, сообщает газета Frankfurter Rundschau.
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

В районе Ойскирхен в земле Северный Рейн-Вестфалия зарегистрировано восемь смертей. В Альтене и Вердоле во время спасательных работ погибли двое пожарных. В Кельне спасатели обнаружили погибших женщину и мужчину в затопленном подвале.

Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек

В городе Шульд в районе Арвайлер в Эйфеле, где обрушились дома, погибли  четыре человека.

В Золингене в районе Унна в подвале дома утонули двое мужчин. Мертвая женщина была обнаружена на улице в Райнбахе недалеко от Бонна. По данным полиции, вероятно, существует связь со штормами.

Циклон "Бернд" принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях Германии. Немецкая метеорологическая служба Deutscher Wetterdiens предупредила в среду, 14 июля, что в Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре и ряде регионов земли Гессен сохранятся экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни. Ожидается, что суточный объем осадков может составить от 50 до 200 литров на квадратный метр, передает телерадиостанция Deutsche Welle.

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