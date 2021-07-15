Греческий политик призвал Киев отказаться от "опасной авантюры" по Крыму

Греческий политик, экс-замминистра обороны республики Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от созыва саммита "Крымская платформа", который назвал "опасной авантюрой, ведущей в тупик".

"Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году", - заявил Исихос агентству РИА Новости. Он также добавил, что украинская правящая верхушка находятся под властью "гегемонии США".

Политик стал одним из тех, кто от имени Греческого клуба друзей Крыма подписал открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в "Крымской платформе".