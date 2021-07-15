Указ главы Республики Ингушетия от 14 июля 2021 года № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 6 июля 2021 г. № 06-00-07/04-1509-2021, протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 6 июля 2021 г. № 61-П постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить с 16 июля по 1 сентября 2021 г. включительно:";

б) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить с 16 июля по 1 сентября 2021 г. включительно:";

в подпункте "а" слова "с 23 часов 00 минут" заменить словами "с 21 часа 00 минут";

дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) работу досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования, детских развлекательных площадок, парковых аттракционов с 21 часа 00 минут до 6 часов 00 минут.";

в) в пункте 3.2 слова "до 1 августа 2021 г. включительно" заменить словами "до 1 сентября 2021 г. включительно";

г) в абзаце первом пункта 4 слова "до 1 августа 2021 г. включительно" заменить словами "до 1 сентября 2021 г. включительно";

д) подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции:

"б) проводить свадебные церемонии, религиозные обряды, пятничные молитвы в мечетях с обеспечением строгого соблюдения требований по социальной дистанции, нормы площади не менее 4 кв. м. на 1 человека, масочному режиму, усилению мер дезинфекции.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







