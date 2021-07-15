Указ главы Республики Ингушетия от 14 июля 2021 года № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

В МИД дали оценку заявлению талибов о трехмесячном перемирии 14:47
В Саратове грузовик упал с моста на газовую трубу 14:43
Аналитики улучшили оценку России в рейтинге по рискам банкротств 14:43
В Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" 14:35
Заменить средство реабилитации станет проще 14:35
В Совфеде связали отставку Авакова с визитом помощника госсекретаря США 14:29
Путин пообещал приехать на авиасалон МАКС 14:21
На Москву обрушились ливни с грозой 14:19
Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть бывшего мужа от COVID 14:11
"Магнит" обнулит наценку на три вида товаров ради покупки "Дикси" 14:11
Переработчиков отходов внесут в реестр для получения денег от экосбора 14:00
Кабмин выделит на развитие транспортной системы более 53 млрд рублей 13:57
Маврикий открыл границы для туристов 13:51
В Сочи 86 человек и вертолет ищут двух пропавших в горах подростков 13:49
В ближайшие два года регионы получат 500 млрд рублей через бюджетные кредиты 13:47
Под Саратовом при столкновении пяти машин пострадали 11 человек 13:41
Глава РФС: Черчесов отказался от неустойки после отставки 13:33
Талибы предложили перемирие в обмен на освобождение заключенных 13:29
В Петрозаводске задержали парня, стрелявшего из окна квартиры 13:26
Песков: Региональный авиапарк остро нуждается в обновлении 13:25
В Нижегородской области шестимесячный ребенок умер в реанимации 13:18
В Туле дети потушили ландшафтный пожар 13:16
Назван "средний чек" на семейный отдых в России 13:14
В Госдуме назвали нежизнеспособным решение ЕСПЧ на тему однополых браков 13:12
Минцифры: Более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 июля 2021 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 14 июля 2021 года № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 14 июля 2021 г.
Опубликован 15 июля 2021 г.
Вступает в силу 14 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера", пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 6 июля 2021 г. № 06-00-07/04-1509-2021, протокола заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 6 июля 2021 г. № 61-П постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить с 16 июля по 1 сентября 2021 г. включительно:";

б) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить с 16 июля по 1 сентября 2021 г. включительно:";

в подпункте "а" слова "с 23 часов 00 минут" заменить словами "с 21 часа 00 минут";

дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) работу досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования, детских развлекательных площадок, парковых аттракционов с 21 часа 00 минут до 6 часов 00 минут.";

в) в пункте 3.2 слова "до 1 августа 2021 г. включительно" заменить словами "до 1 сентября 2021 г. включительно";

г) в абзаце первом пункта 4 слова "до 1 августа 2021 г. включительно" заменить словами "до 1 сентября 2021 г. включительно";

д) подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции:

"б) проводить свадебные церемонии, религиозные обряды, пятничные молитвы в мечетях с обеспечением строгого соблюдения требований по социальной дистанции, нормы площади не менее 4 кв. м. на 1 человека, масочному режиму, усилению мер дезинфекции.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией