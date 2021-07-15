В этом году исполняется 20 лет китайско-российскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия стали друг для друга стратегической опорой, возможностью для развития и глобальными партнерами. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин договорились, что стороны торжественно отпразднуют это знаменательное событие. Лидеры двух стран достигли важного консенсуса о продвижении двустороннего сотрудничества в более широких областях, с более крупным размахом и на более высоком уровне, также было условлено о публикации совместного заявления к 20-летию Договора, что придаст Договору новое содержание, определит новые цели, новые направления и новые задачи китайско-российских отношений.

Руководствуясь духом Договора, китайско-российские отношения неуклонно двигались вперед на протяжении последних 20 лет, сегодня они переживают наилучший период за всю историю своего развития. Это отношения великих держав с высочайшей степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем сотрудничества и обладающие наибольшей стратегической ценностью. Их можно назвать образцом современных отношений между крупными и соседними государствами.

Преимуществом китайско-российских отношений является стратегическое руководство глав двух государств. Лидеры двух стран ведут регулярное и углубленное общение и обмен мнениями, что не только делает дружбу Китая и России уникальной, но и придает мощный импульс для непрерывного развития двусторонних отношений.

В основе китайско-российских отношений лежит высокий уровень взаимного стратегического доверия и взаимной поддержки. Договор создал новую модель международных отношений и установил эталон отношений между крупными державами. Китай и Россия стали друг для друга стратегической опорой, возможностью для развития и глобальными партнерами. Наши страны придерживаются договоренностей на высшем уровне об оказании взаимной поддержки в четырех ключевых сферах, что является реальным воплощением содержания китайско-российских отношений в новую эпоху.

Залог китайско-российских отношений - это совершенный механизм встреч и сотрудничества. В дополнение к механизму регулярных контактов на высшем и высоком уровнях, включая обмен визитами глав государств и глав правительств, обе страны постепенно создали механизмы сотрудничества на уровне вице-премьеров в инвестиционной, энергетической, торгово-экономической, гуманитарной, военной, правоохранительной сферах, а также в области безопасности и регионального взаимодействия, в рамках которых осуществляется откровенное общение по значимым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Китайско-российские отношения базируются на прочном и обширном общественном фундаменте. Китай и Россия всегда считали важной задачей укрепление связей между народами двух стран, поощряли укрепление обменов и сотрудничества на уровне аналитических центров, средств массовой информации, молодежи и регионов, культурные обмены непрерывно расширяются и углубляются. Россия и Китай - настоящие единомышленники.

Прошедшие 20 лет полностью доказали, что зафиксированные в Договоре новый тип межгосударственных отношений на основе "принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и направленности против третьих стран" и "дружба, передающаяся из поколения в поколение, которая никогда не превратится во вражду", соответствуют основополагающим интересам двух стран и их народов, совпадают с современной повесткой мирного развития и являются неисчерпаемым источником энергии для поддержания высокого уровня развития китайско-российских отношений и их непрерывного стремления к новым вершинам.

На фоне стремительной трансформации мироустройства, сопряженной с невиданными за столетие переменами и пандемией, Китай и Россия должны последовательно укреплять взаимное стратегическое доверие, наращивать взаимную поддержку, углублять интеграцию интересов, содействовать связям между народами, продолжать развитие духа взаимной выгоды и вечной дружбы, заложенного в Договоре, содействовать непрерывному повышению качества и уровня китайско-российских отношений, вступающих в новую эпоху, а также двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Консенсус глав двух государств следует рассматривать в качестве базиса для развития китайско-российских отношений. Стороны будут оказывать твердую взаимную поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, непрерывно укреплять стратегическое сотрудничество, чтобы развитие китайско-российских отношений более оптимально служило идее совместного процветания и синхронного возрождения двух стран.

Необходимо и дальше укреплять стратегическое сотрудничество на международной арене, эффективно использовать китайско-российскую стратегическую связку, твердо отстаивать интересы стратегической безопасности и развития, международную справедливость, претворять в жизнь идеи подлинного мультилатерализма, содействовать развитию международного порядка в более справедливом направлении.

Следует раскрывать потенциальные возможности, расширять практическое сотрудничество, всесторонне содействовать интеграции интересов, формировать друг для друга более открытую и благоприятную рыночную среду в таких сферах, как торговля и инвестиции, создавать еще больше точек соприкосновения интересов и источников роста для сотрудничества.

Необходимо в полной мере использовать роль мирового локомотива, которую играют Китай и Россия, стимулировать постоянное развитие межрегионального сотрудничества, содействовать глубокому сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), способствовать скоординированному развитию ОПОП и Большого евразийского партнерства.

Важным представляется последовательно претворять дух Договора, поддерживать дружбу из поколения в поколение, укреплять общественный фундамент отношений, улучшать общественное мнение, поощрять связи между народами, упрочнять социальную основу для развития китайско-российских отношений.

Ровен разлив - и два берега далеки.

Ветер прямой - и на глади парус один.

Пройдя через бесчисленные бури и испытания, великий корабль китайско-российской дружбы следует по длинной реке истории еще устойчивее и увереннее, чем когда-либо прежде. Вне зависимости от того, какие изменения происходят в международной ситуации, у нас достаточно уверенности и решимости, чтобы выдержать "девятый вал", содействовать развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, двигаться вперед с попутным ветром.

Прямая речь

Чжан Ханьхуэй:

Руководствуясь духом Договора, китайско-российские отношения неуклонно двигались вперед на протяжении последних 20 лет, сегодня они переживают лучший период за всю историю своего развития. Это отношения великих держав с высочайшей степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем сотрудничества и обладающие наибольшей стратегической ценностью. Их можно назвать образцом современных отношений между двух крупных и соседних государств.

砥砺前行二十载 风正扬帆再起航

中华人民共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使 张汉晖

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，习近平主席同普京总统 商定，双方隆重庆祝这一重大事件。

两国元首就在更大范围、更宽领域、更深层次上推进双方合作达成重要共 识，并商定就条约签署20周年发表一份联合声明，赋予条约新的时代内 涵，进一步明确中俄关系的新目标、 新方向、新任务。

在条约精神指引下，中俄关系20年 砥砺前行，目前处于历史最好时期，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系，堪称 当代大国关系和邻国关系的典范。

中俄关系的优势是两国元首战略引 领。两国元首定期深入沟通交流，不 仅留下中俄友谊的一段段佳话，也为 两国关系不断迈上新台阶注入强劲动 力。

中俄关系的核心是高水平战略互 信和相互支持。条约开创了国际关系 崭新模式，树立了大国关系典范。两 国互为战略依托，互为发展机遇，互 为全球伙伴，秉持"四个相互坚定支 持"共识，深刻诠释了新时代中俄关 系的实质内涵。

中俄关系的保障是完善的会晤合 作机制。除元首互访、政府首脑会晤 等高层定期交往机制外，两国在投 资、能源、经贸、人文、军事、执法 安全、战略安全、地方等各领域逐步 建立起副总理级合作机制，就共同关 心的重大问题坦诚交流。

中俄关系的根基是坚实和广泛的 民意和社会基础。两国始终把促进 民心相通作为重要任务，鼓励加强 智库、媒体、青年、地方等各层级的 往来与合作，文化交流不断扩大和深 化，是真正的"志同道合者"。

20年的实践充分证明，条约确立 的"不结盟、不对抗、不针对第三方" 的新型国家关系和"世代友好、永不为 敌"的核心理念，符合两国和两国人民 根本利益，契合和平发展的时代主题，是中俄关系保持高水平发展并不断迈上 新台阶的不竭动力源泉。

在百年变局和世纪疫情交织、国际 格局加速演变的大背景下，中俄双方 要进一步加强战略互信，加大相互支 持，深化利益交融，促进民心相通，继续弘扬"世代友好、互利共赢"的 条约精神，推动迈入新时代的中俄关 系和各领域合作不断提质升级。

要以两国元首共识作为推进中俄关 系的根本遵循。在涉及双方核心利益 问题上相互坚定支持，不断巩固战略 协作，使中俄关系发展更好地服务于 两国共同发展和同步振兴。

要进一步加强国际舞台战略协作，用好中俄战略组合，坚定维护战略安 全和发展利益，捍卫国际公平正义，践行真正的多边主义，推动国际秩序 朝着更加公正合理的方向发展。

要挖掘潜力，扩大务实合作，全面 促进利益融合，在贸易、投资等领域为 双方创造更加开放、优惠的市场环境，打造更多利益契合点和合作增长点。

要充分发挥中俄双引擎作用，引 领区域合作不断发展，推动"一带 一路"与欧亚经济联盟深入对接，促 进"一带一路"与大欧亚伙伴关系协 调发展。

要始终贯彻条约精神，致力世代友 好，巩固民意基础，优化舆论环境，促进民心相通，夯实中俄关系发展的 民意和社会基础。

潮平两岸阔，

风正一帆悬。

中俄 友谊的巨轮在历经无数风浪和磨炼之 后，正比以往任何时期都更加平稳、更加自信地行驶在历史长河之中。无 论国际风云如何变幻，我们都有十足 的信心与能力经受住各种惊涛骇浪的 考验，推动中俄新时代全面战略协作 伙伴关系与时俱进、乘风前行。