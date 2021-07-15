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15 июля 2021 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2021 года № 82-УГ "Об объявлении 20 июля 2021 г. нерабочим праздничным днем"

Дата подписания 14 июля 2021 г.
Опубликован 15 июля 2021 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 20 по 22 июля 2021 г., постановляю:

Объявить 20 июля 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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