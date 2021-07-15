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Меган Маркл сделает мультсериал для Netflix

Новости
    15.07.2021, 11:58
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision
Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision

39-летняя американская актриса, модель, а с 2018 года - герцогиня Сассекская Меган Маркл (полностью - Рэйчел Меган Маунтбеттен-Виндзор) выступит продюсером "историко-фантастического" мультсериала о приключениях девочки Перл.

Фото: instagram.com/ henrycavill
Названа новая роль "ведьмака" Генри Кавилла

Сериал с рабочим названием, собственно, "Перл" (Pearl) находится на балансе вездесущего Netflix.

При этом уточнено, что образ отважной 12-летней героини вдохновлен реальными личностями - "влиятельными женщинами в истории". Но какими именно - не раскрыто.

Как обрисовали в основанной Марк и ее мужем, принцем Гарри, компании Archewell, в шоу Перл предстоит "пройти по пути познания себя", ежедневно форсируя вызовы и тернии, которые бросает ей жизнь.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоураннер - Аманда Ринда (сериалы "Мой шумный дом" и "Супердевочки"). Сопродюсеры - Дэвид Ферниш ("муж" Элтона Джона) и лауреат премии "Оскар" Дэн Коган ("Икар"), передает THR.

Дата премьеры пока не обозначена.

Зрителям Меган Маркл в первую очередь известна по роли Рэйчел в "Форс-мажорах".

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