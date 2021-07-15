Меган Маркл сделает мультсериал для Netflix

39-летняя американская актриса, модель, а с 2018 года - герцогиня Сассекская Меган Маркл (полностью - Рэйчел Меган Маунтбеттен-Виндзор) выступит продюсером "историко-фантастического" мультсериала о приключениях девочки Перл.

Сериал с рабочим названием, собственно, "Перл" (Pearl) находится на балансе вездесущего Netflix.

При этом уточнено, что образ отважной 12-летней героини вдохновлен реальными личностями - "влиятельными женщинами в истории". Но какими именно - не раскрыто.

Как обрисовали в основанной Марк и ее мужем, принцем Гарри, компании Archewell, в шоу Перл предстоит "пройти по пути познания себя", ежедневно форсируя вызовы и тернии, которые бросает ей жизнь.

Шоураннер - Аманда Ринда (сериалы "Мой шумный дом" и "Супердевочки"). Сопродюсеры - Дэвид Ферниш ("муж" Элтона Джона) и лауреат премии "Оскар" Дэн Коган ("Икар"), передает THR.

Дата премьеры пока не обозначена.

Зрителям Меган Маркл в первую очередь известна по роли Рэйчел в "Форс-мажорах".