От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

Борис Горячев, на протяжении двух десятков лет бывший солистом прославленного "Хора Турецкого", умер после трех недель борьбы с коронавирусом. Некролог опубликован в официальном Instagram коллектива.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее", - говорится в нем.

Далее - соболезнования семье и близким людям.

"Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными! Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим", - пишут коллеги.

У артиста остались супруга и двухлетняя дочь.

Борис родился в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую Консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас - РАМ имени Гнесиных).

Работал в Мужском камерном хоре "Акафист", который исполнял русскую духовную музыку. В 1995 году начал работать в хоре "Пересвет", параллельно занимаясь собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку.