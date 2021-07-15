Песков заявил о надежде на диалог с ЕС по взаимному признанию вакцин

Диалог с Евросоюзом по взаимному признанию вакцин от коронавируса нужен, чтобы прийти к каким-то решениям, но пока результатов нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тема взаимного признания вакцин - сейчас на повестке", - сказал Песков. "Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет", - констатировал он.

"Безусловно, эту тему придется обсуждать", - заключил пресс-секретарь президента.