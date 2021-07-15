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15.07.2021 18:08

ГК "Галс": подписан договор на разработку архитектурной концепции нового бизнес-центра на Дубининской улице

Компания ООО "Бюро Девелопмент" (входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") подписала договор с ООО "АБД" (Архитектурное бюро ABD architects) на разработку архитектурной концепции нового бизнес-центра по адресу: Дубининская улица, влд. 39-41 (ЦАО). Концепция определит архитектурные, функционально-технологические и конструктивные решения по проекту.

"Мы активно развиваемся в сегменте коммерческой недвижимости на столичном рынке - об этом говорят наши успешные кейсы строительства таких знаковых объектов, как БЦ "Искра-Парк", Skylight и "Невская Ратуша". При проектировании нашего нового объекта на Дубининской улице мы стараемся учесть все инновационные идеи и технические требования для создания уникального, удобного и комфортного офисного центра, который будет соответствовать всем ожиданиям арендаторов как сегодня, так и через десять лет и станет настоящей доминантой района. Все наши проекты становятся успешными благодаря опыту, профессиональному подходу и увлеченности нашей команды", - отмечает Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс".

Фото: Предоставлено ГК "Галс"

В рамках проекта на участке 1,4 га будет построен офисный центр класса "А", который будет соответствовать всем современным требованиям и нуждам компаний-арендаторов. Общая площадь бизнес-центра составит порядка 106 тыс. кв. м, 65 тыс. кв. м из которых будут отведены под офисы. На территории объекта также запланировано строительство торговых объектов, трехуровневого подземного паркинга, фитнес-центра с просторным бассейном на 4 дорожки и других необходимых объектов коммерческой инфраструктуры. Высота каждой из двух башен будет 99 метров, при этом проектом предусмотрено независимое функционирование каждого здания, включая подземный паркинг.

Портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" насчитывает более 600 тыс. кв. м. Это такие бизнес центры премиального уровня, как "Искра-Парк" и Skylight, расположенные на Ленинградском проспекте, "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге.

Все проекты ГК "Галс" неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости. Офисно-деловой центр "Искра-Парк" в составе одноименного премиального многофункционального комплекса признан лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации "Премьера года", стал победителем премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2020 в номинации "Бизнес-центр класса А" и признан победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства 2019", который проводится Департаментом градостроительной политики г. Москвы с 2000 года.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Материалы предоставлены ООО "Бюро Девелопмент"

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