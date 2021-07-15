Погибшую советскую подлодку обнаружили на дне Балтийского моря

Участники международной экспедиции обнаружили на дне Балтийского моря подводную лодку М-96, погибшую в 1944 году.

Как сообщается на странице разведывательно-водолазной группы в соцсети ВКонтакте, поиск субмарины велся более трех лет в территориальных водах России, так как предполагалось, что лодка погибла при прохождении минных заграждений "Зееигель". После к экспедиции присоединились эстонские поисковики из команды Maxstar Expedition, они и обнаружили гидролокатором объект, похожий на подводную лодку.

То, что это М-96, стало ясно по характерным особенностям и деталям противоминной защиты. Результаты обследования корпуса указывают на то, что лодка преодолела все минные заграждения, вышла в район заданной позиции и приступила к выполнению боевой задачи. При этом экипаж сумел незаметно пройти мимо дежуривших в Нарвском заливе судов.

- Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей, - пояснили участники экспедиции.

В момент гибели машинный телеграф на мостике подлодки находился в положении "Полный вперед". Руль повернут вправо, а верхний рубочный люк открыт. Взрыв, переломивший корпус, произошел под носовой частью.

Историк Мирослав Морозов на основе немецких документов предположил, что М-96, скорее всего, погибла 10 сентября 1944 года в 3 часа 48 минут. В это время гидроакустики находившейся в Нарвском заливе немецкой подлодки зафиксировали взрыв мины.

М-96 - подлодка серии XII типа М - "Малютка" - вошла в состав Балтийского флота в декабре 1939 года спустя два года после постройки на заводе Красное Сормово в Горьком. Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. Субмарина участвовала во всех операциях Балтфлота с июня 1941 года, ее боевые задания в основном заключались в разведке у баз противника и высадки разведчиков в тылу врага.

В свой последний, седьмой поход подлодка вышла 7 сентября 1944 года под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова, полутора годами ранее сменившего Маринеско.

Корабль должен был преодолеть немецкое минное заграждение "Зееигель" и вести разведку в Нарвском заливе. На следующий после выхода в море день М-96 перестала выходить на связь, все эти годы она считалась пропавшей без вести. Вместе с судном погиб весь экипаж из 22 моряков-подводников. М-96 стала единственной подлодкой, потерянной Балтфлотом в 1944 году.

Обнаружение М-96 в Финском заливе в территориальных водах Эстонии означает, что в пределах России не осталось погибших советских подлодок, обломки которых не были найдены.

К слову, в 120 метрах от "малютки" был обнаружен немецкий малый тральщик R73, затонувший 14 июня 1944 года после подрыва на мине. Корабль погиб на минном поле, установленном "своими" моряками.