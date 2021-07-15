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15.07.2021 12:54
Рубрика: Власть

Правительство направит свыше 200 млрд рублей на выплаты школьникам

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться", - напомнил он.

- Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины, чтобы они могли спокойно купить своим детям все необходимое для школы, - подчеркнул председатель правительства.

Экспертное мнение

Елена Хейфец, ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок:

С 15 июля начнется прием заявок на получение обещанных президентом выплат на школьников. Указ о выплате школьникам - одна из мер поддержки для семей с детьми, обозначенных в ходе послания президента перед Федеральным Собранием в апреле текущего года. Для получения выплаты достаточно заявления, которое можно подать либо в электронной форме через портал госуслуг, либо в бумажном виде - через МФЦ, Пенсионный фонд или органы социальной защиты. Сами выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Бюджету это обойдется примерно в 200 млрд рублей, а выплаты затронут более 20 млн детей и подростков.

Несмотря на то, что такой способ социальной поддержки действительно может помочь подготовить детей к новому учебному году, при применении в будущем он нуждается в надстройке. Во-первых, такая единовременная выплата не учитывает дифференциацию семейных доходов и предусматривает выплаты всем гражданам страны вне зависимости от их материального благосостояния. Безусловно, такой механизм распределения удобен: отсутствует необходимость разрабатывать дополнительные критерии для адресной поддержки нуждающимся, что позволяет своевременно реагировать на проблемы граждан. Однако это несколько снижает эффективность внедряемой меры поддержки. Отмечу также и то, что такая единовременная выплата школьникам направлена на то, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе. Разработанный механизм не может рассматриваться как глобальная мера по сокращению уровня бедности, у нее просто иные задачи.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Во-вторых, существует опасность нецелевого расходования средств, мера предназначена для подготовки детей к новому учебному году, однако проследить, куда конкретно были потрачены деньги в условиях подобного механизма распределения, не представляется возможным.

При этом в большинстве стран, действительно, существуют программы поддержки школьников и детей дошкольного возраста, однако их дизайн и направленность несколько отличаются. Например, в Бельгии действует программа школьных пособий для незащищенных слоев населения (The School Allowance Programme). Предполагается, что учащиеся из семей с низким уровнем дохода в наибольшей степени подвержены риску досрочного окончания школы. Ключевая цель пособия - оставить учащихся в системе школьного образования. Параметром выдачи пособия является посещение учащегося образовательного учреждения, кроме того, предусматривается и система наказания: если учащийся пропускает школу более определенного количества дней в году, семья должна вернуть пособие, полученное в течение предыдущего учебного года.

Фото: iStock
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В Венгрии, например, действует пособие и для детей дошкольного возраста (The Kindergarten Allowance), ключевая задача которого мотивировать родителей с низким уровнем образования и находящихся в уязвленном социально-экономическом положении, зачислять детей в детский сад до достижения обязательного пятилетнего возраста ввиду того, что дети из неблагополучных семей более склонны к когнитивным нарушениям. В то время как регулярное посещение детского сада способно нивелировать возможные риски. Аналогичная система социальной поддержки представляется более эффективной. Именно она действует и в прочих странах восточной Европы - Болгарии, Словакии, Румынии.

Вопрос об экономической эффективности реализуемой меры в России остается под вопросом. Безусловно, в период пандемии COVID-19 правительство действительно активно помогало незащищенным слоям населения за счет внедрения различных социальных выплат, а выплаты школьникам - та стратегическая мера, которая позволит семьям собрать детей в школу, по которым пандемия ударила в большей степени. Однако подобные механизмы поддержки не должны становиться ключевыми. Переход на единовременные выплаты в качестве инструмента поддержки школьников без каких-либо критериев адресности и системы контроля целевого использования средств в будущем не вполне оправдан, в том числе с точки зрения повышения охвата населения полным средним образованием. Для поддержки школьников представляется более эффективным развить предусмотренную меру и сконцентрироваться на действительно нуждающейся группе лиц за счет повышения размера пособия, разработки критериев получения, механизма выплат и контроля.

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