Представители президентов РФ и США обсудили проблемы изменения климата

Изменение климата наносит значительный ущерб экономике и населению России и других стран, сказано в совместном заявлении советника и специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева и специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри.

В документе сказано, что для России эти изменения проявятся, прежде всего, в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, роста угрозы пожаров в лесах, таянии многолетней мерзлоты и сопутствующему этому разрушению инфраструктуры.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в которую входят и российские ученые, если не удержать прирост температуры в пределах 1,5-2°C, некоторые последствия изменения климата могут стать необратимыми. Но двигаться в направлении низкоуглеродного развития необходимо всем странам сообща и коллективными способами, и делать это нужно экономически эффективным образом без установления искусственных ограничений.

По словам Эдельгериева, совместное заявление может стать прологом к расширению сотрудничества между Россией и США по климатическим вопросам. Страны готовы детально обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, а также реализовывать конкретные климатические проекты. При этом разногласия по другим аспектам двухсторонних отношений предлагается оставить за скобками.