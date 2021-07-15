Под Тулой обнаружены останки местных жителей, расстрелянных фашистами

В Тульской области сотрудники регионального управления СКР совместно с поисковиками обнаружили останки мирных граждан, расстрелянных фашистами в 1941 году. Криминалисты СУ СКР по региону устанавливают личности погибших, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 7 декабря 1941 года в деревне Колодезное во время оккупации этих мест захватчиками. Известно, что кто-то из местных жителей пробрался в машину немцев и украл оттуда какие-то вещи. Фашисты жестоко отомстили за это. Гитлеровцы устроили облаву на мирных жителей. Схватили по разным данным от 22 до 24 человек. Всех схваченных жителей деревни, среди которых были и 17-летние подростки, и 70-летние старики, расстреляли.

Однако точное место, где захоронили погибших, было известно лишь приблизительно. В мае этого года в ходе поисковых работ были найдены останки четырех человек. Личности троих из них установлены. Сейчас поисковые работы продолжились. Найдены останки еще семерых. Теперь предстоит провести судебно-медицинскую и генетическую экспертизы, чтобы установить пол, возраст, личности погибших, причину их гибели.

Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности". В проекте также принимают участие представители администрации области, регионального управления ФСБ и Государственного архива области.