Под Тверью жителей дома эвакуировали из-за обрушения туалета

Тверские следователи начали проверку по факту обрушения части дома во Ржеве, сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел в ночь на четверг, жителей дома эвакуировали, никто не пострадал.

- Сообщение о ЧП поступило в 01.00. Обрушился туалет, пристроенный к двухэтажному дому, использовавшемуся как общежитие. Из 18 его квартир были заселены 10. Силами городских властей и полиции эвакуированы 12 человек, они размещены в городской гостинице, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления МЧС по Тверской области.