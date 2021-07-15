Прокуратура Москвы прекратила дело женщины, укусившей полицейского в МФЦ

Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении посетительницы МФЦ, которая во время задержания укусила сотрудница полиции.

"Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела", - заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что на женщину составлены административные протоколы по статьям 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы").

Инцидент произошел 25 июня в МФЦ района Хорошевский. Женщина не отреагировала на просьбу сотрудников учреждения надеть маску. Когда полицейские потребовали от посетительницы прекратить противоправное поведение, женщина начала кричать и ударила сотрудника правоохранительных органов по ноге, а второго укусила.