В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников

С 15 июля в столице начались проверки обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Напомним, что до 15 июля работодатели должны были провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. Под обязательную вакцинацию попали вся сфера услуг, общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование и прочие организации, чьи сотрудники по роду деятельности вынуждены контактировать с людьми.

С 15 июля надзорные ведомства начали контролировать, как исполнено это распоряжение. По словам Данчикова, проверять это будут органы исполнительной власти Москвы вместе с представителями Роспотребнадзора. При выявлении нарушений на работодателей будут накладываться штрафы - от 30 до 300 тысяч рублей, а для крупных предприятий - до 1 миллиона рублей.