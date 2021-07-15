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15.07.2021 10:28
Рубрика: Власть

В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников

Текст: Ирина Рыбникова

С 15 июля в столице начались проверки обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Напомним, что до 15 июля работодатели должны были провести обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. Под обязательную вакцинацию попали вся сфера услуг, общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование и прочие организации, чьи сотрудники по роду деятельности вынуждены контактировать с людьми.

С 15 июля надзорные ведомства начали контролировать, как исполнено это распоряжение. По словам Данчикова, проверять это будут органы исполнительной власти Москвы вместе с представителями Роспотребнадзора. При выявлении нарушений на работодателей будут накладываться штрафы - от 30 до 300 тысяч рублей, а для крупных предприятий - до 1 миллиона рублей.

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