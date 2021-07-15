Эксперт: Неточный перевод документов ВЭД приводит к финансовым потерям

Международное торгово-экономическое сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) продолжают развиваться даже в условиях турбулентности внешних рынков.

В первом квартале 2021 года товарооборот России увеличился на 8,74 процента по сравнению с показателями того же периода 2020-го, при этом экспорт в первом квартале текущего года вырос на 3,68 процента, а импорт - на 17,20 относительно января - марта 2020-го. Эксперты осторожно прогнозируют в 2021 году увеличение российского несырьевого экспорта, особенно продуктов питания и сельхозпродукции.

Внешняя торговля растет, поэтому остается устойчивым спрос на специалистов со знанием иностранных языков. Более того, требования к уровню компетенции этих специалистов, а также к качеству переводов постоянно повышаются. В условиях сохраняющейся нестабильной ситуации на мировых рынках для решения текущих, а тем более перспективных задач в сфере ВЭД как на федеральном, так и на региональном уровне переводчик должен не только хорошо знать иностранный язык, но и понимать культурный код страны контрагента, иметь навыки деловой коммуникации, разбираться в основах внешнеэкономической деятельности, грамотно использовать современные технологии. Особое значение эти требования приобретают при организации ВЭД с партнерами из Азии и с Ближнего Востока.

Развитие таких современных технологий, как системы перевода с использованием искусственного интеллекта, онлайн-переводчики, несомненно, значительно облегчает коммуникацию между представителями разных культур на первоначальном этапе, однако не гарантирует успеха. В современной практике существует масса примеров, когда проекты, выполненные с помощью машинного перевода, содержали орфографические, синтаксические и другие ошибки. Достаточно вспомнить скандально известный перевод на китайский язык указателей в одном из крупных общественных пространств Москвы. Можно найти массу подобных курьезных примеров и в других регионах и странах. Таким образом, даже несмотря на бурное развитие современных технологий остро стоит необходимость в качественном переводе, выполненном профильным специалистом, а также в финальной проверке, апостилизации переведенных документов.

Недостаточное понимание документации, присланной иностранным партнером, некорректный перевод собственных материалов могут препятствовать заключению контракта, а разночтения в тексте контракта на разных языках - привести к серьезным убыткам

Недостаточное понимание документации, присланной иностранным партнером, некорректный перевод собственных материалов и презентаций могут препятствовать заключению контракта, а разночтения в тексте контракта на разных языках способны привести к серьезным убыткам.

При ведении ВЭД все сопровождающие материалы - таможенная, банковская, юридическая, медицинская, техническая документация, инструкции, деловые контракты, сертификаты, декларации, необходимые для оформления виз документы, а также чеки, квитанции, этикетки - нуждаются в правильном сертифицированном переводе. Надлежащим образом заверенный перевод может потребоваться при подтверждении вашей позиции в урегулировании досудебных разногласий, в судебных процессах, при выставлении претензий.

Особые требования предъявляются к переводу деловой литературы, который сопряжен со многими трудностями, связанными со стилем текста (жесткие юридические формулировки, особые обороты и конструкции). Здесь необходимо знание системы соответствий между языками, приемов и методов перевода. Переводчику приходится продумывать свои варианты перевода с разных позиций, учитывая, конечно, и общий смысл самого документа, что позволяет избегать таких проблем, как искажение информации, неточность или неясность ее передачи.

Любой человек, когда-либо занимавшийся переводом материалов, например, по аудиту, знает, сколь сложной является данная тематика. Здесь нужно знать принятые в этой сфере термины и обороты речи. При этом специалисты аудита очень пристально следят за употреблением каждого термина и понятия. Поэтому необходимо владеть надлежащей терминологией и эффективно ее использовать с тем, чтобы не подставлять компании под удар.

Важность качественных услуг переводчика ощущается особенно остро, когда неправильно переведенные термины приводят к довольно серьезным проблемам. Причем как у частных лиц, так и у крупных компаний. Ошибка, например, в переводе диапазонов смысловых значений нефтяных базовых масел, когда путаются интервалы вязкостей, привела к введению необоснованной таможенной пошлины и, как следствие, потере компанией приличной суммы.

В рамках проверочных мероприятий в отношении участников внешнеэкономических деятельности, осуществляющих ввоз товаров на территорию России, таможенная инспекция проверяет достоверность сведений, заявленных декларантом о коде товара по ТНВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности) РФ. При этом большое значение имеет правильность перевода наименования завозимой продукции.

Несоответствие нанесенного типографским способом на коробку наименования продукта и содержания наклеек на этой же коробке часто становится предметом расследований, проводимых компетентными органами власти. Налоговые службы в ходе выездных и камеральных проверок компаний на основании налоговой декларации особое внимание уделяют переводам контрактов, меморандумов, оттисков печатей, свидетельств о перечислении денежных средств за рубеж. В связи с этим любая погрешность в переводе может стать причиной наложения на компанию штрафных санкций.

Поэтому для решения своих задач в сфере ВЭД необходимо обращаться в компетентные переводческие центры, которые действуют в правовом поле и несут ответственность за качество предоставляемых услуг.