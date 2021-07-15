В Хабаровске произошел пожар в детском саду

Утром 15 июля в детском саду "Родничок" на улице Краснореченская в Хабаровске произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в электрощите на первом этаже произошло замыкание.

К моменту приезда огнеборцев, помещение было сильно задымлено. Сотрудники садика самостоятельно успели эвакуировать воспитанников. На улицу вышли 200 детей и 26 работников дошкольного учреждения. Никто не пострадал.

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за 20 минут на площади в пять квадратных метров. Были привлечены 23 спасателя и семь единиц техники.

"Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России", - сообщили в региональном главке министерства.