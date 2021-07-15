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15.07.2021 08:43
Рубрика: Общество

Выигравший 512 млн рублей сахалинец рассказал, на что потратит деньги

Текст: Дина Непомнящая

Житель Южно-Сахалинска, выигравший 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", забрал свой приз. Победителем оказался бывший строитель на пенсии.

Фото: iStock
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"По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", - рассказали РИА Новости организаторы лотереи.

Сахалинец решил, что выигрыш потратит на то, чтобы сделать комфортнее жизнь всех членов своей семьи. Она немаленькая: трое детей и пятеро внуков.

"Дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование", - поделился планами мужчина.

Кроме того, пенсионер собирается исполнить давнюю мечту и побывать в Италии и Франции. Еще часть денег счастливчик хочет отправить на благотворительность, а оставшиеся средства станут финансовой подушкой безопасности для него и жены.

Выиграть в лотерею сахалинец мечтал десять лет. Узнал о человеке, который получил таким образом крупную сумму, и решил, что может сделать то же самое. С тех пор регулярно покупал билеты, не сомневаясь, что один из них станет счастливым. Выбирал сначала свои любимые цифры, а после отмечал их в случайном порядке, полагаясь только на удачу. Родные тоже верили в его успех.

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