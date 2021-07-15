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15.07.2021 17:31
Рубрика: Происшествия

Экс-директора ТПП Мордовии осудили за аферу почти на 1 миллион рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Полтора года лишения свободы условно - такой приговор вынес суд бывшему директору Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мордовии Константину Пакшину. Согласно материалам уголовного дела, он продал две принадлежащие палате иномарки своей коммерческой фирме по символическим ценам - 15 000 и 20 000 рублей. Ущерб, нанесенный ТПП, составил 958 538 рублей.

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Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Саранска, 65-летний бизнесмен и общественник - ранее Пакшин занимал один из руководящих постов в региональном отделении ОНФ - признан виновным в использовании своих полномочий вопреки интересам руководимой им некоммерческой организации в целях извлечения выгод для себя и других лиц (часть 1 статьи 201 УК РФ).

Сделка была проведена в апреле 2019 года. На тот момент Константин Пакшин, являясь директором ТПП РМ, также возглавлял коммерческую организацию "Мордовия-Экспо". Он решил продать находящиеся на балансе торгово-промышленной палаты автомобили Hyundai Santa Fe 2010 года выпуска и Ford Focus 2007 года выпуска фирме "Мордовия-Экспо" без получения решения совета ТПП РМ об одобрении сделок.

Используя свое служебное положение, руководитель поручил начальнику юридического отдела ТПП РМ, не знавшему о его преступных намерениях, подготовить договоры купли-продажи авто, указав в них стоимость Hyundai Santa и Ford Focus в 20 000 и 15 000 рублей соответственно.

В тот же день Пакшин расписался в договорах купли-продажи как от лица продавца, так и от лица покупателя, а также подписал акты приема-передачи машин. После этого иномарки перегнали на территорию "Мордовия-Экспо", где использовали в интересах компании.

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На процессе подсудимый не признал себя виновным. С учетом добровольного возмещения материального ущерба, суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Проданные за бесценок автомобили возвращены в ТПП РМ.

Приговор в законную силу не вступил.

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