Под Саратовом при столкновении пяти машин пострадали 11 человек

В результате столкновения пяти автомобилей на трассе Саратов - Волгоград пострадали 11 человек, шестеро из них - дети.

Как сообщила в четверг служба спасения Саратовской области, ЧП произошло в Саратовском районе у кафе "Маяк". Здесь столкнулись "Газель", Kia, Volvo, Citroen и фура.

Прибывшим к месту ДТП спасателям удалось с помощью гидравлического инструмента деблокировать водителя из искореженного автомобиля Volvo. Мужчина был передан бригаде скорой помощи.

Пострадавшие находятся в больнице. Один из них от госпитализации отказался.

На месте аварии работают спасатели, медики скорой помощи и центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства случившегося выясняются.