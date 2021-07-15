Сотрудницу медцентра в Казани поймали за подделку справок о вакцинации

Полицейские в Казани задержали сотрудницу консультативно-диагностического центра за изготовление и реализацию поддельных справок о вакцинации против нового коронавируса.

Как сообщили в МВД по Татарстану, на 21-летнюю подозреваемую вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они установили, что девушка за свои действия получала от 2 до 4 тысяч рублей, фактически вакцинирование не проводилось.

Подозреваемая успела выдать фальшивые справки около 60 жителям Казани, ее заработок составил примерно 200 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждены уголовные дела по статьям о служебном подлоге (часть 1 статья 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (часть 1 статья 291.2 УК ФР). Расследованием займутся сотрудники республиканского управления СК РФ.

Кроме того, полицейские в настоящее время устанавливают других вероятных фигурантов схемы, а также покупателей справок. Их действия, пояснили в МВД по РТ, подпадают под уголовную статью о приобретении и использовании заведомо поддельных официальных документов.