Уфимку будут судить за ложные показания в деле об убийстве педофила

72-летняя уфимка предстанет перед судом за заведомо ложные показания в суде. Женщина выступала в качестве свидетеля в скандальном уголовном деле Владимира Санкина, до смерти избившего педофила. Об этом сообщает региональный СК.

Уточняется, что пенсионерка в ходе следствия дала показания, что видела своими глазами, как Владимир Санкин нанес несколько ударов другому мужчине штакетником по голове и другим частям тела, а затем сама решила вызвать скорую помощь и полицию. Но в зале суда женщина изменила показания, заявив, что Санкин один раз ударил его рейкой по спине и затем попросил ее вызвать скорую помощь.

- Собранные по делу доказательства позволили изобличить обвиняемую во лжи. Тем не менее, вину в совершенном преступлении она не признала, - уточнили в СК по Башкирии

Ранее следком расследовал уголовное дело по аналогичному факту в отношении второй свидетельницы по делу Санкина, которая также в ходе следствия изобличила Санкина, но в суде свои показания изменила. С учетом признания вины ей назначили наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.

Напомним, вину уфимца Владимира Санкина, который избил мужчину, умершего в карете скорой помощи, признал суд присяжных, а Калининский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже ему смягчили наказание - до шести лет лишения свободы.