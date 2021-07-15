В Нижегородской области шестимесячный ребенок умер в реанимации

В Павловском районе Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту смерти шестимесячного ребенка в больнице. Об этом сообщает СК по региону.

По версии следствия, мальчика привезли в Павловскую центральную районную больницу 6 июля. Его поместили в реанимацию, где он скончался на следующий день.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В ходе расследования будет дана оценка действиям врачей, оказывавшим помощь мальчику.

Следователи намерены изъять всю медицинскую документацию и назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.