Мужчина напал с ножом на пассажирский автобус в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров междугороднего автобуса, следовавшего из Красноярска в Миусинск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным полиции, инцидент произошел около 21:00 по местному времени в 30 километрах от Новоселова. Мужчина 1988 года рождения без видимых причин нанес удары ножом водителю автобуса, а также ранил двух пассажиров - мужчину и женщину.

Полиция задержала нападавшего. Пострадавшие при нападении доставлены в больницу. На месте работает следственная группа. Решается вопрос о транспортировке других пассажиров до пункта назначения.