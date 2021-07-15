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15.07.2021,  
16:24
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Балтийский флот получил новейшие высокоскоростные десантные катера

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В городе Приморск Калининградской области состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага России на новейших высокоскоростных десантных катерах.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, катера проекта 02510 типа "БК-16" были построены для БФ на "Рыбинской верфи". Они успешно прошли программу заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых экипажи и заводская команда проверяли все системы и вооружение катеров.

После этого государственная приемная комиссия подписала акты о приемке катеров от завода-изготовителя в состав ВМФ России. Десантные катера включены в боевой состав Балтийского флота приказом Главкома ВМФ.

В торжественной церемонии участвовали представители командования и военнослужащие Балтийского флота. Заместитель начальника Главного штаба ВМФ России контр-адмирал Олег Апишев передал Андреевские флаги командирам катеров. Затем флаги подняли на корме боевых единиц флота под звуки российского государственного гимна.

Справка "РГ"

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
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Предназначение высокоскоростных транспортно-десантных катеров проекта 02510 - переброска и высадка десанта, его огневая поддержка, участие в противодиверсионных операциях, борьба с пиратством и терроризмом. Также БК-16 перевозят легкие грузы и участвуют в спасательных операциях.

Катера вооружены дистанционно управляемым боевым модулем разработки концерна "Калашников". Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 типа Б-32 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.

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