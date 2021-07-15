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15.07.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

Калининградка вложила почти 3 млн в электронную биржу мошенников

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Новый способ телефонного мошенничества испытала на себе жительница Калининграда, у которой неизвестные похитили 2,9 миллиона рублей под видом брокеров.

Фото: iStock
Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщине позвонил некто, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и рассказал о возможности заработать на бирже.

"Брокер" подробно расписал схему, по которой будет приумножаться доход. Женщина решила рискнуть небольшой суммой - 15 тысяч рублей. Зарегистрировалась на электронной торговой площадке, сообщила реквизиты своей банковской карты и вскоре получила дивиденды.

Эта приманка убедила калининградку в реальности схемы, и, когда с ней связался уже не "брокер", а "глава компании", он согласилась вложить два миллиона рублей. Для этого ей пришлось взять в банке кредит.

Женщина перевела деньги на указанный счет и стала отслеживать на сайте якобы заключаемые на эти средства сделки. Однако через неделю этот сайт оказался заблокированным.

"Глава компании" успокоил клиентку: ее капитал увеличился почти в три раза и теперь ее брокерский счет надо закрывать. Вот только для вывода основного капитала и накопленных дивидендов нужно заплатить комиссию - 20 процентов от общей суммы, всего-то 900 тысяч рублей.

Калининградке пришлось взять новый кредит, теперь уже под залог квартиры. Деньги она опять перевела на указанный ей счет. После этого "брокеры" перестали выходить на связь, которая осуществлялась по скайпу и телефону.

Полиция занялась розыском злоумышленников. В региональном УМВД напомнили: необходимо быть предельно внимательными при осуществлении финансовых вложений. Один из признаков общения с мошенниками - обещания легкого заработка через демонстрационные счета, где все выигрывают, использование анонимных интернет-кошельков криптовалют, маскировка под известные финансовые учреждения и тому подобное.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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