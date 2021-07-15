Режиссер Нина Чусова поставила музыкальный спектакль "Кабаре Терезин"

Год назад в условиях пандемии Нина Чусова поставила музыкальный спектакль "Кабаре Терезин", основанный на стихах и музыке узников концлагеря Терезиенштадт. Этим летом запредельно эмоциональное кабаре добралось до Петербурга. По странному стечению обстоятельств одновременно с выставкой "Спасители", посвященной людям, благодаря которым некоторым евреям повезло не оказаться за колючей проволокой концлагерей. С этого мы и начали разговор с Ниной Чусовой.

Нина, вы были на выставке и наверняка убедились, что есть немало удивительных историй, которые так и "просятся" на экран или на сцену. Но мало кто из ваших коллег рискует взяться за эту тему. Известно, что даже Стивен Спилберг десять лет не мог решиться снять "Список Шиндлера".

Нина Чусова: Это, действительно, очень большая ответственность перед теми, кто выжил и тем более теми, кто не пережил Холокост. И психологически очень тяжело. Трудно сказать, сколько мы пролили слез, делая "Кабаре Терезин". К тому же в постановку страшным образом вторглась реальная жизнь - у нашего маленького актера Вани умер папа от коронавируса. А в спектакле есть сцена, где отца Ваниного героя увозят в Освенцим, и он кричит: "Папа! Папа!" Можете представить себе, что испытываем все мы, участники спектакля в этот момент…

И после этого мама не забрала Ивана?

Нина Чусова: Мы думали, что Эля так и сделает. Но она считает, что Ваня становится умнее, лучше, играя в "Кабаре Терезин". Он, действительно, взрослеет на этом спектакле и взрослеет правильно. И потом во время репетиций наша команда стала настоящей семьей. Поэтому, когда мне советуют на всякий случай ввести второй состав, я отвечаю: второго состава просто быть не может. Или это уже будет совсем другой спектакль.

Нина, вы как-то сказали: "Я вообще люблю, когда у людей хорошее настроение. Как бы сделать так, чтоб оно было таким всегда и везде". Удивительно, что именно вам предложили поставить "Кабаре Терезин".

Нина Чусова: У меня давние творческие связи с Сергеем Дрезниным, написавшем музыку к "Кабаре" на основе партитур узников. Ну а потом, продюсеры прекрасно знают, что я люблю душевный театр, театр, который трогает зрителя напрямую, не скрываясь за наносным цинизмом. А здесь иначе нельзя - настолько проникновенная душещипательная тема. И судя по тому, что спектакль сразу сам собой начал собираться - стали находиться письма, фотографии, детские рисунки, созданные в "образцово-показательном концлагере" Терезиенштадт - было ясно, что это "моя тема".

Глядя "Кабаре Терезин", конечно, вспоминаешь "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, оно столь же оптимистично, несмотря на нависающую тень Аушвица...

Нина Чусова: Это, действительно, позитивный спектакль. Людям трудно в это поверить. Но я всем говорю: "Нет, я не буду вас пугать, наоборот, у вас польются слезы радости!". Кстати, история, рассказанная Бениньи про мальчика, который спасся, потому что думал, что это все игра, случилась на самом деле. А все благодаря тому, что его отец аккумулировал в себе свет. Как и те люди, которые попали в Терезин. Когда погружаешься в этот материал, читаешь воспоминания выживших, дневники, письма, по-настоящему понимаешь, что такое вера, надежда и любовь. Они прекрасно знали, что значит, когда эшелон с узниками Терезина "отправляются на восток" - что впереди их ждут газовые печи Освенцима. Но вслух произносить это было нельзя - это и защитная реакция, и вызов смерти. И как они не писали и не вспоминали об ужасах, так и мы сделали спектакль не об аде, а о стойкости и внутренней красоте этих людей.

Австрийский психолог Виктор Франкл в своей книге "Сказать жизни "Да!" о жизни в концлагере, рассказал, как после тяжкой работы в глубине баварского леса, смертельно усталые люди, мечтающие только об отдыхе, выходят из барака, потому что "нельзя пропустить такой красивый закат"...

Нина Чусова: Умение ценить мгновение и не предаваться унынию - это, конечно, редкое качество. Как подбадривает новоприбывших в Терезин один персонаж: долой уныние, уныние - на руку врагу.

Одна актриса, которая еще и преподает, "протестировала" своих студентов- первокурсников - попросила написать, что значит Бабий Яр, Нюрнберг, ГУЛАГ, Хиросима. Результат ее ошеломил - только один мальчик написал правильно, у остальных ответы доходили до абсурда: "Бабий Яр - это что-то романтическое".

Нина Чусова: Это страшно, конечно. Школа не рассказывает, родители избегают этих вопросов - мол, и так много страданий, еще про Холокост моему ребенку смотреть?! Общество растерянных людей, существующих в каком-то броуновском движении. А раз так, надо их "бить по башке" спектаклями, фильмами.

Но вы ведь своим спектаклем не "бьете".

Нина Чусова: Мы по-другому воздействуем. 10-летние зрители, которые тем более ничего не знают о Холокосте, на нашем "Кабаре Терезин" плачут, переживают. Для них это повод задуматься: "Неужели такое возможно?! Чтобы сжигали людей, чтобы детей убивали на глазах родителей? Просто так?! Не может быть!". Пусть задают себе вопросы, пусть плачут. Пусть ужасаются. Я помню, как нас в школе водили на "Иди и смотри" - тогда никто не ругал за это учителей, не говорил, что у бедных детей будет стресс и так далее.

До сих пор не могу заставить себя его пересмотреть.

Нина Чусова: Да, шок был чудовищный, я вот сейчас вспоминаю, а у меня мурашки по коже бегут от ужаса. Но тогда я поняла: что надо делать все, чтобы этой чудовищной реальности не было никогда! Не надо детей ограждать от боли, иначе они ничего не будут о ней знать, и тогда как мы можем от них потом ожидать сопереживания, сочувствия?

В Терезине детям запретили учиться, но выпускница Баухауса Фридл Брандайс создала в лагере уникальную систему арт-воспитания - и дети через картинки познавали жизнь. Обреченные на смерть узники делали все, чтобы не потерять поколение. А мы машем рукой: ну, потеряли поколение, что же поделать.... Однажды в Германии мне посчастливилось побывать на голландском мюзикле "Оранжевый солдат", основанном на реальной истории героя Сопротивления в Нидерландах. На родине его играют в переоборудованном в театр лётном ангаре бывшего военного аэропорта. Для показа в Германии тоже был специально переоборудован ангар. Это фантастическое крутое шоу - зал вращался, на панельных экранах проекции, есть даже "море" и взлетно-посадочная полоса аэропорта, где садится "Дакота", на котором королева Вильгельмина вернулась из изгнания. С какими же воодушевленными лицами из зала выходили молодые зрители. Вот это я понимаю "патриотическое воспитание". Для меня "Оранжевый солдат" очень показателен - как надо воспитывать гордость в своем народе. Высококачественно по всем статьям, не жалея средств. Потом это все окупится...