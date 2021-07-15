В Коми возбудили уголовное дело против заливших Вечный огонь девочек

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали подростки, потушившие Вечный огонь в Сыктывкаре. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 234 УК РФ - повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом ЧП стало известно накануне. Две 16-летние девочки в состоянии алкогольного опьянения залили Вечный огонь шампанским. Все происходящее снимали на видео.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало и поручение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который дал задание тщательно изучить все обстоятельства и причины произошедшего, провести комплекс проверочных мероприятий и при наличии оснований возбудить уголовное дело.