Каспийские тральщики уничтожили учебные мины

Тральщики Каспийской флотилии нейтрализовали минную опасность на морском полигоне, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Их экипажи обеспечили развертывания отряда надводных кораблей в походный и боевой порядок при выходе из пункта базирования. Личный состав успешно поставил контактные и неконтактные тралы. Моряки провели по безопасному коридору малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала".

А все плавающие, донные и якорные мины в заданном квадрате уничтожили с условным применением шнуровых зарядов.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих. Задействовали десять кораблей, в том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев" и рейдовые тральщики "РТ-234", "РТ-233" и "РТ-71".