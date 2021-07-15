На Кубани обнаружены тела двух застреленных пенсионеров

В Тихорецком районе Кубани следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой пары. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следственного управления, вечером 14 июля 2021 года в одном из домов станицы Краснооктябрьской были обнаружены тела 83-летнего мужчины и его 82-летней жены с огнестрельными ранениями.

"Известно, что пенсионеры проживали в доме, на улице Зеленой. Погибших обнаружил родственник, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. - В ходе осмотра места происшествия специалистами у жертв зафиксированы огнестрельные ранения головы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления и лицо, совершившее убийство. Расследование уголовного дела продолжается".