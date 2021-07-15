Раненных в Ростовской области женщин прооперировали

Две раненные в автобусе под Азовом женщины прооперированы и находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение, куда были доставлены пострадавшие.

Пациентки находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным следствия, в четверг 51-летний пассажир автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, порезал ножом трех женщин и сбежал. 33-летняя гражданка скончалась на месте происшествия. Две ее попутчицы 61 и 55 лет были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Личность подозреваемого в преступлении установлена, его ищет полиция.