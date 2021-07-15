Турчак: Надо выделить квоты в летних лагерях детям медиков из "красных зон"

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал ряд предложений по организации летнего отдыха детей медиков, работающих в "красных зонах" больниц.

"Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения", - сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в ходе поездки в регион.

Турчак напомнил, что сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. "Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства", - заявил первый вице-спикер Совфеда, добавив, что парламентарии готовы "претворить эту инициативу в жизнь".

Андрей Турчак добавил, что реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края.