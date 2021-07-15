Питерские вечера на Венском фестивале в Екатеринбурге: опера и рок из коллекции видеосервиса Wink

Грандиозные музыкальные шоу из сердца Петербурга - крупнейший в России и самый зрелищный open-air мирового оперного искусства "Классика на Дворцовой", а также выступления известных российских рок-исполнителей - Гарика Сукачева и группы "Чиж и Ко" - покажут на Венском фестивале музыкальных фильмов в Екатеринбурге. Демонстрация шоу на большом экране на площади перед Уральским Федеральным университетом пройдет благодаря видеосервису Wink от компании "Ростелеком", которая стала партнером фестиваля.

На протяжении девяти лет "Классика на Дворцовой" остается кульминационным событием празднования Дня основания Санкт-Петербурга. По традиции она вновь объединила лучшее из лучших: первых оперных солистов планеты, легендарный оркестр Санкт-Петербургской филармонии, артистов ведущих танцевальных брендов страны, а также программу беспроигрышных классических хитов двух столетий и беспрецедентную по зрелищности сценографию. Даже если вы не являетесь поклонником оперы, это шоу - уникальный шанс открыть для себя новый музыкальный мир, влюбиться в классическое искусство, услышать и увидеть, как это красиво. За последние три сезона совокупная аудитория шоу превысила 15 миллионов человек. При этом в 2021 году площадь сцены составила свыше 1000 квадратных метров - это самая большая сцена в истории проекта.

Впервые в истории мировых оперных гала в этом году на сцене у Зимнего дворца выступили шесть супер-звезд мировой оперы, каждая из которых - абсолютный хэдлайнер. "Летящее к звездам" сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, "Паваротти наших дней" Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах. Яркие хореографические зарисовки в исполнении артистов Театра балета имени Якобсона, балета Аллы Духовой "ТОДЕС", чемпионов мира по спортивным танцам из Перми и Тюмени и даже Московского Мюзик Холла создали незабываемое настроение праздничной феерии. Концерт на Дворцовой площади будет транслироваться на Венском фестивале 16 июля. Начало трансляции запланировано на 20:00.

Фото: Владимир Черенков

17 июля в 20:00 трансляция с Дворцовой площади продолжится, но екатеринбуржцы станут зрителями уже иного музыкального события. Не меньше, чем классика, Петербургу созвучны рок и джаз: и в этот вечер, благодаря флагманам русского рока, зрителям Венского фестиваля музыкальных фильмов предстоит познакомиться с "alter ego" города на Неве - свободолюбивого, бескомпромиссного и искреннего. Трансляция откроется зажигательным музыкальным сетом Гарика Сукачева с Дворцовой площади, а уже в 21:30 на большом экране перед корпусом УрФУ со своими лучшими и любимыми хитами появится группа "Чиж и Ко".

Иван Пичугин, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком": "Венский фестиваль музыкальных фильмов - событие, которое екатеринбуржцы ждут весь год. Именно здесь горожане могут увидеть концерты известных исполнителей на большом экране. Цифровые технологии дают множество дополнительных возможностей для подобных мероприятий. Шоу, которые мы демонстрируем на Венском фестивале, эксклюзивно доступны пользователям нашего видеосервиса Wink. Здорово, что теперь эти уникальные телефильмы сможет увидеть аудитория фестиваля на большом экране и с отличным звуком. Мы гордимся, что "Ростелеком" в этом году вновь становится партнером мероприятия, которое так любят екатеринбуржцы".

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге был создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в столице Австрии. В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов организуют каждое лето с 2010 года. Фестиваль проходит при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге, Австрийского культурного форума, Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и администрации Екатеринбурга.