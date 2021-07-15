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Смартфоны Samsung начали ломаться по всему миру

Текст:   Антон Благовещенский
15.07.2021,  
17:00
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 массово жалуются на неполадки в работе дисплея, которые начинают мерцать бело-зеленым цветом.

Три неочевидные ошибки при зарядке смартфона

Как пишет Phone Arena, первые инциденты были зарегистрированы еще в мае 2021 года. Тогда один из пользователей пожаловался на мерцающие линии на экране и по совету службы поддержки сбросил аппарат до заводских настроек. После этого дисплей стал бело-зеленым, и пользоваться им стало сложно.

Сейчас проблему также активно обсуждают на различных форумах, включая Reddit, где тема, посвященная проблемам с дисплеями, была создана менее двух недель назад.

Источник проблем пока не выявлен, однако похожие случаи происходили с дисплеями смартфонов Galaxy S9. Некоторые пользователи утверждают, что полосы на экране стали появляться после установки свежих обновлений безопасности.

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