Смартфоны Samsung начали ломаться по всему миру

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 массово жалуются на неполадки в работе дисплея, которые начинают мерцать бело-зеленым цветом.

Как пишет Phone Arena, первые инциденты были зарегистрированы еще в мае 2021 года. Тогда один из пользователей пожаловался на мерцающие линии на экране и по совету службы поддержки сбросил аппарат до заводских настроек. После этого дисплей стал бело-зеленым, и пользоваться им стало сложно.

Сейчас проблему также активно обсуждают на различных форумах, включая Reddit, где тема, посвященная проблемам с дисплеями, была создана менее двух недель назад.

Источник проблем пока не выявлен, однако похожие случаи происходили с дисплеями смартфонов Galaxy S9. Некоторые пользователи утверждают, что полосы на экране стали появляться после установки свежих обновлений безопасности.