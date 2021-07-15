Subaru объявила рублевые цены на новый Outback

Компания Subaru объявила о старте предзаказов на новый Outback. Также японцы назвали цены на модель - вседорожный универсал можно приобрести от 3 869 000 рублей.

Шестое поколение автомобиля создано на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Большой процент высокопрочной стали позволил увеличить жесткость кузова на кручение на 70%, а на изгиб - на все сто. Также была значительно повышена жесткость передней подвески и заднего подрамника. Все это позволило добиться большего на 40% поглощения энергии при фронтальном и боковом ударе.

По сравнению с прошлым поколением длина автомобиля увеличилась на 50 мм (до 4870 мм), ширина - на 35 мм (1875 мм), а высота (1675 мм) и колесная база (2745 мм) остались без изменений. Клиренс, как и прежде, составляет 213 мм. При этом салон Subaru Outback стал просторнее за счет увеличения ширины кузова и изменения расстояния между передними креслами и задним диваном.

На российском рынке новый Subaru Outback оснащается горизонтально-оппозитным бензиновым двигателем Boxer 2,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Его максимальная мощность увеличилась на 13 л.с. и теперь составляет 188 л.с., а максимальный крутящий момент - на 10 Нм, до 245 Нм, и достигается в диапазоне 3400-4600 об/мин (предыдущее поколение - при 4000 об/мин). Мотор работает в паре с вариатором и системой полного привода.

В салоне - огромный вертикально ориентированный планшет диагональю 11.6 дюйма на центральной консоли. В список оснащения новинки входит комплекс EyeSight с улучшенной системой круиз-контроля, которая теперь в случае необходимости отцентрирует траекторию движения в рамках полосы. EyeSight следит за состоянием водителя, видит препятствия, возникающие перед машиной, наблюдает за "мертвыми" зонами.

Фото: Пресс-служба Subaru.