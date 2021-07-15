Новости

Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения 08:20
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса 08:19
Управдомы поборются за знак качества 08:08
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год 07:41
У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 07:03
Рубрика: В мире

У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита

Текст: Максим Макарычев

Спасатели надеются освободить двух североатлантических гладких китов, угодивших в рыболовные сети в заливе Святого Лаврентия.

Фото: iStock
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов

Как сообщает канадский телеканал CBS, ученые с 2005 года следят за 16-летней самкой по прозвищу Snow conus ("Снежный конус"). Она неоднократно сталкивалась с внешним воздействием. Ее детеныш погиб в результате столкновения с кораблем в прошлом году во время миграции на север.

В марте самка запуталась в сетях возле Кейп-Код (американский штат Массачусетс). Тогда спасатели помогли выбраться ей из ловушки. Сейчас в рыболовецкие сети угодили сразу два млекопитающих.

Популяция североатлантических китов, которых еще называют гренландскими, находится под угрозой исчезновения. По оценкам исследователей, в мире осталось чуть более 350 особей. Киты гибнут от рук браконьеров и в результате удара о корабли. В этом году было зарегистрировано два случая гибели гладких китов в водах США и Канады.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась
Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19