У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита

Спасатели надеются освободить двух североатлантических гладких китов, угодивших в рыболовные сети в заливе Святого Лаврентия.

Как сообщает канадский телеканал CBS, ученые с 2005 года следят за 16-летней самкой по прозвищу Snow conus ("Снежный конус"). Она неоднократно сталкивалась с внешним воздействием. Ее детеныш погиб в результате столкновения с кораблем в прошлом году во время миграции на север.

В марте самка запуталась в сетях возле Кейп-Код (американский штат Массачусетс). Тогда спасатели помогли выбраться ей из ловушки. Сейчас в рыболовецкие сети угодили сразу два млекопитающих.

Популяция североатлантических китов, которых еще называют гренландскими, находится под угрозой исчезновения. По оценкам исследователей, в мире осталось чуть более 350 особей. Киты гибнут от рук браконьеров и в результате удара о корабли. В этом году было зарегистрировано два случая гибели гладких китов в водах США и Канады.