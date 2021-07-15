Ученые определили "срок жизни" антител после легкой формы COVID-19

Антитела могут сохраняться в организме пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, на протяжении не менее года. об этом говорится в исследовании сотрудников больницы Дандерид (Стокгольм, Швеция).

Ученые проанализировали образцы крови двух тысяч сотрудников больницы, взятые весной прошлого года. В результате у 19% были обнаружены антитела к коронавирусу. Кроме того, медики исследовали образцы крови более сотни пациентов с COVID-19.

В течение года врачи изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения. Выяснилось, что более 80% людей с легкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител.

При этом врачи отметили, что даже переболевшим COVID-19 необходимо пройти вакцинацию. Прививка значительно увеличивает уровень антител.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. По его словам, на прошлой был отмечен рост заболеваемости и смертности. При этом количество летальных исходов выросло впервые за десять недель, на протяжении которых этот показатель снижался.