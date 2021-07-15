Умер актер и музыкант Петр Мамонов

Умер Петр Мамонов, актер, музыкант, ключевая фигура современной русской культуры. Умер от ужаса нынешних дней - ковида. Потеря из ряда невозможных. Из таких, с которыми никак не могут согласиться ни ум, ни душа.

Фильм "Остров" сделал его всенародно известным и всенародно важным человеком. Вместе с режиссером Павлом Лунгиным они заявили нечто, определяющее нашу суть, силу, честь.

От "Острова" у всех перехватило дыхание: разве так можно? Так верить, так молиться (молитва, прочтенная Петром Мамоновым - а он читал ее так, как читает глубоко верующий человек - стала одним из главных героев фильма)? Так каяться? Так не страшиться ничего?

Мы вдруг поняли, что ко всему этому способны - к страданию, молитве, любви, надежде, вере. Не только жадно считать копейки, а также чужие и свои сомнительные, наносные достоинства, но и жить, как его герой. "Остров" вывел его чуть ли не в народные святые. Жена смеялась и жаловалась в интервью: многие и в жизни его принимают за "отца Анатолия", главного героя фильма, просят молитв и надеются на исцеления.

Его силу и культурную незаменимость определяло и то, что он никогда не надувался от славы. Наверное, предохранителем от этого выступал его рокерский замес. И личный недуг винопития, от которого тяжело страдал прежде всего он сам и его близкие. Вытягивал он себя из него только благодаря вере, Церкви. Это было его противоядием, антидотом. И поэтому он верой жил. Его моноспектакль с чтением Исаака Сирина был потрясением для публики - не обязательно верующей. Его молитва горела и светилась, и в ней было столько самоочевидной силы и красоты, что кто бы, кроме дураков, поднял голос против даже будучи атеистом.

Малопонимающие в искусстве люди, правда, пощипали его вторую великую роль в фильме "Царь". Досталось больше Лунгину за справедливо-ужасный образ Грозного, но мощь этого образа и вся его русская начинка с неизменными высотами юродствования, конечно, мамоновская.

Мамонов потихоньку стал человеком, которого нельзя не слушать. Всем - от высоколобых интеллектуалов, читающих журнал "Эксперт", до церковных иерархов (Мамонов общался с митрополитом Иларионом, и они, кстати, вместе начитали аудиокнигу по научному труду митрополита о святом Исааке Сирине). От вчерашних поклонников его рока до чистеньких благообразных верующих, у которых перехватывало дух от его появления в ставшей уже знаменитой "Парсуне".

Само слово "Остров" в нашей современной русской языковой вселенной стало очень значимым. Что только не вспомнишь, от "Острова Россия" Цымбурского до "Оправдания Острова" Водолазкина.

И вот один из островов отплывает от нашего материка.

Мамонов был негласным, не заявленным, но живущим рядом с нами пророком - всего самого важного в нас.

Мы не успели сказать ему это при жизни. Может быть, и потому что не были равны ему по силе, мощи и глубине.

Давайте скажем сейчас.

Есть такие человеческие роли, без которых национальная культура проваливается, прогибается, проседает, осыпается. Мамонов был в такой роли в нашем времени.

***

Перед смертью в ковидной больнице его пособоровали и причастили.