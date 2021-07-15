В горах на юге Китая 14 человек пропали в затопленном туннеле

На юге Китая свыше тысячи сотрудников экстренных служб пытаются спасти 14 человек, оказавшихся в затопленном туннеле.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел рано утром 15 июля в горах Шицзиншань (рядом с городом Чжухай). Во время проведения строительных работ один из участков туннеля протяженностью 1,16 километра затопило водой. Из-за этого находившиеся там люди не смогли выбраться на поверхность. Установить связь с заблокированными пока не удалось.

Местные власти создали экстренный штаб для проведения поисково-спасательных работ.