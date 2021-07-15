В РИО обсудили прошлое и настоящее трансплантологии

Сейчас в России живет 17 тысяч человек с пересаженными органами, рассказали на "круглом столе" по истории медицины, посвященном 105-летию со дня рождения основоположника российской и мировой трансплантологии выдающегося хирурга Владимира Демихова. Дискуссия открылась выставкой в Российском историческом обществе (РИО), в основу которой легли материалы Российского музея медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко.

"История медицины - это неотъемлемая часть истории нашей страны", - заявил, открывая обсуждение, председатель РИО Сергей Нарышкин.

Особого внимания, убежден он, заслуживают прорывы отечественной хирургии, трансплантологии, иммунологии и обеспечение охраны общественного здоровья. Нарышкин напомнил о Сергее Брюхоненко и Владимире Демихове. "В ходе их новаторских экспериментов были осуществлены первые успешные пересадки жизненно важных органов, включая сердце, почки и печень", - сказал он. Демихов много экспериментировал на животных. Его знаменитый пес Гришка прожил с двумя сердцами больше 4 месяцев. При этом южноафриканский врач Кристиан Бернард, первым успешно совершивший пересадку человеческого сердца, всегда признавал Демихова своим учителем.

Глава РИО добавил, что применение новейших технологий всегда порождает общественную дискуссию. "С этим столкнулась еще Екатерина Вторая, в свое время преодолевшая сопротивление тех, кого мы сегодня называем антипрививочниками".

Так, по данным социального опроса, которые привела нефролог НИИ Склифосовского Ирина Кандидова, 61 процент россиян не согласны завещать свои органы после смерти. 40 процентов москвичей уверены, что в трансплантологии существует рынок органов, на котором орудуют "черные трансплантологи". "Факт остается фактом. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая может потребоваться каждому человеку, воспринимается порой через призму недоверия и непонимания. Это происходит прежде всего из-за малых знаний среди населения, а иногда даже из-за невежества медицинского сообщества", - посетовала врач.

Доктор биологических наук, хирург Владимир Петрович Демихов. Фото: Петр Носов /Фотохроника ТАСС/

Для просвещения на базе Склифа создан Фонд "Наши люди", с помощью которого медики смогут развеять те легенды, которые ходят вокруг пересадки органов. Современная трансплантология находится под пристальным контролем государства. Каждый пациент, которому выполнена пересадка органа, вносится в федеральный реестр и в течение всей жизни его судьба отслеживается мультидисциплинарной бригадой врачей. "Поэтому злоупотребления в этой области невозможны", - считает Кандидова.

40% москвичей уверены, что существует рынок органов, где орудуют "черные трансплантологи"

Между тем, по словам президента НИИ Склифосовского Могели Хубутии, именно плохая информированность граждан не дает должным образом продвигаться отечественной трансплантологии. "Мы отстаем от ведущих стран мира по количеству трансплантаций на один миллион населения, - объяснил он. - На первом месте в мире по количеству пересадок Испания. Даже католическая церковь включена в санпросвещение. Папа Римский Иоанн Павел Второй назвал завещание своих органов для спасения людей "микропоступком Христа". У входа в каждый храм есть табличка "Не берите с собой свои органы на небо, они вам там не пригодятся".