В Совфеде напомнили правила сбора валежника

Сенаторы усилят парламентский контроль за тем, как в регионах исполняют поправки в Лесной кодекс, которые гарантируют свободный сбор валежника. Об этом 15 июля сообщила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

"Мы усилим парламентский контроль за исполнением законодательства, гарантирующего заготовку населением валежника для собственных нужд", - цитирует Талабаеву пресс-служба Совфеда.

По словам сенатора, система правового регулирования вопроса сложная, поскольку общие правила заготовки валежника определены Лесным кодеком РФ и приказом Минприроды. Кроме того, существуют правила на уровне регионов. При заготовке валежника можно собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, которые не относятся к порубочным остаткам в местах проведения лесосечных работ. Допускается применение ручного инструмента - ручных пил, топоров, легких бензопил.

"Необходимо обеспечить полное соответствие норм регионального законодательства нормам законодательства РФ, скорректированным на основе правоприменительной практики", - подчеркнула Людмила Талабаева. Она добавила, что сенаторы и федеральные органы власти проводят такую работу. Ее итоги рассмотрят в осеннюю сессию на парламентских мероприятиях по лесной тематике.