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15.07.2021 06:25
Рубрика: В мире

В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Таиланде число зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9186. При этом скончались 98 человек - это рекордная для королевства цифра за все время пандемии. Предыдущий ежедневный максимум был отмечен 10 июля - 91 летальный исход.

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По данным минздрава Таиланда, озвученным в четверг, число инфицированных в стране превысило 372,2 тысячи, жертвами заболевания стали 3032 пациента. С первого апреля, когда в королевстве началась третья волна коронавируса, зарегистрировано уже 343 352 случая заражения - это почти в 12 раз больше, чем с января 2020 года по март 2021 года, пишет ТАСС.

В Таиланде рост числа случаев COVID-19 продолжается на фоне действия ограничительных мер и введения новых. На днях в Бангкоке и девяти провинциях начал действовать комендантский час, людям рекомендуется отложить любые поездки без крайней необходимости, прежде всего в другие регионы страны. Эксперты не исключают, что эти ограничения могут быть продлены, если ситуация в стране продолжит ухудшаться.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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