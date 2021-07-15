Военные стали чаще ходить в самоволки и реже бегать от суда и следствия

В первом полугодии 2021-го объем зарегистрированных коррупционных преступлений среди военнослужащих увеличился в 1,5 раза. Таких нарушений закона за шесть месяцев было выявлено 1 913. Это следует из доклада исполняющего обязанности начальника Главного военного следственного управления СК России Сергея Федотова. На коллегии главка он в числе коррупционных преступлений среди силовиков назвал получение и дачу взятки.

"В сфере военной службы повысилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе самовольное оставление части или места службы, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - сообщили в ГВСУ по итогам коллегии.

В целом в первом полугодии 2021-го военные следователи отметили 13-процентный рост зарегистрированных в силовых ведомствах преступлений. Но более чем на треть увеличилось количество преступлений, совершенных группой лиц. На 35 с лишним процентов стало больше грабежей и случаев вымогательства.

"Одновременно с этим снизилось количество преступлений против общественной безопасности (на 17,3%), в том числе связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на 5,9%)", - сообщили в военно-следственном главке.

Меньше стало и преступных деяний, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом, а также преступлений против порядка подчиненности. Сократились случаи уклонения военнослужащих от суда и следствия.

"Так, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были 5 343 военнослужащих, то в настоящее время их число уменьшилось до 963", - отметили в ГВСУ.