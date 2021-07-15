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15.07.2021 21:03
Рубрика: Власть

Володин назвал истерикой призыв к Евросоюзу не признать российские выборы

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призыв Комитета Европарламента по иностранным делам к Евросоюзу на тему выборов в РФ. Спикер назвал истерикой попытки ставить диагноз избирательной кампании за два месяца да выборов. И посоветовал критикам обратить внимание на США.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ранее комитет в своем докладе призвал ЕС быть готовым к непризнанию итогов сентябрьских выборов в России в случае "нарушений демократических стандартов".

В ГД оценили готовность Европарламента не признавать российские выборы

"До выборов в Государственную Думу еще два месяца, а они за наших граждан уже все решили", - иронично заметил Володин, комментируя эту тему в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в докладе комитета содержится призыв активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России". "Все эти "импульсы" нам тоже хорошо известны. Под ними подразумевается спонсирование иноагентов. Поддержка лояльных им политиков", - считает председатель ГД.

Он констатировал, что Запад продолжает работать по одному и тому же шаблону откровенного вмешательства во внутренние дела РФ. Доклад, подготовленный евродепутатом от Литвы, политик назвал очередной частью плана остановить развитие России.

"Чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных - тех, кто будет обслуживать их интересы, - что-то новое, - подчеркнул Володин. - Состояние истерики и двойные стандарты".

Чем успешнее и сильнее Россия, тем больше политическое давление, сделал вывод он.

ЦИК: Видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

Володин посоветовал европейским коллегам обратить внимание на выборы в США - "образце" демократии. "Их избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, - пояснил он. - Института международных наблюдателей за выборами нет".

В частности, веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте в ходе недавних выборов была неконтролируема. Кто и когда голосовал - проверить невозможно, считает Володин.

Однако Европарламент, не обратив на это внимание, тиражирует резолюции о непризнании результатов выборов в странах, выбравших свой путь развития. Володин, заявив об этом, привел примеры Венесуэлы и Беларуси.

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